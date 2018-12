Au Nouvel An, évitez la vodka qui rend aveugle

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent

Quitte à fêter l'entrée dans l'année 2019, autant tenter de le faire sans altérer sa santé. S'il est compréhensible que l'on puisse faire la moue face au slogan «Sans alcool, la fête est plus folle» cher à une marque de cocktails prêts à consommer, il faut cependant rappeler qu'il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. Lecteurs, lectrices, faites attentions à vous. Et aux autres.

Attention par exemple à ne pas céder aux sirènes des boissons alcoolisées à bas prix, comme l'explique The Independent. Les autorités britanniques, et notamment la LGA (association anglaise des collectivités locales), recommandent de se méfier tout particulièrement de certaines vodkas disponibles dans les petits commerces ainsi que dans quelques pubs dont les propriétaires souhaitent maximiser leur profit.

Suite à plusieurs inspections récentes, il a été démontré que certaines bouteilles bradées contenaient de la vodka frelatée, susceptible d'entraîner des vomissements, une cécité permanente, des dommages irréversibles aux reins et au foie, voire la mort.

Roulette russe

Le vice-président de la LGA invite les revendeurs et revendeuses à «ne pas jouer à la roulette russe» avec la santé des membres de leur clientèle. Il conseille également aux consommateurs et consomatrices de se méfier des prix trop bas, et de préférer des enseignes reconnues à certaines échoppes potentiellement plus douteuses.

Si certaines bouteilles de vodka contrefaite sont assez simples à reconnaître en raison d'étiquettes douteuses (évitez la Snirmoff ou la Subrowka), d'autres sont plus difficiles à identifier car elles ressemblent comme deux gouttes d'eau aux bouteilles officielles. Une vigilance accrue est donc fondamentale. Et dans le doute, buvez de l'eau pétillante.