«2019, année de la teuf»: le grand bingo du Nouvel An

«Et toi tu rentres comment le soir du Nouvel An?». Francilienne, Francilien, que vous passiez votre réveillon à Santeuil-Le-Perchay (95), à Chanteloup-les-Vignes (78) ou au coeur du Quartier latin à Paris, sachez que vous ne serez pas en manque de moyens de locomotion sécurisés et conviviaux la nuit de la Saint-Sylvestre!

Cette année encore, Île-de-France Mobilités, qui opère le réseau de transports en commun en Île-de France (ex-Stif), se met en quatre pour vous ramener gratuitement à la maison, de la tombée du jour jusqu’au lever du soleil. Que vous soyez un adepte du bus ou un accro au métro, nous vous avons concocté un grand bingo spécial Nouvel An en région parisienne. Histoire de commencer 2019 sur les chapeaux de roue (et d’avoir des sujets de conversation originaux dans les transports!).

Rappel des règles de ce bingo du réveillon : sur chacune de ces deux grilles vous trouverez des phrases que vous risquez fort d’entendre si vous passez votre nouvel an en Île-de-France et que vous empruntez le réseau de transports en commun.

Il vous suffit de distribuer une des grilles à un.e partenaire et de cocher au fur et à mesure celles que vous entendrez au cours de la soirée (et ne laissez pas votre taux d’alcoolémie prendre le pas sur votre honnêteté intellectuelle). Le premier des deux joueurs qui remplit complètement sa grille crie «Bingo».

Une fois la grille remplie vous aurez la satisfaction de constater que vous êtes un.e authentique Francilien.ne prêt.e à affronter 2019 et pourrez retourner enflammer le dance-floor sur Dja Dja.