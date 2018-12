Quand ils sont devant la télévision, les chiens la regardent-ils vraiment?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur CBS News Philadelphie

Si vous avez la joie de vivre en colocation avec des animaux de compagnie et que vous possédez un téléviseur, la question s'est sans doute déjà posée: lorsqu'ils s'installent devant le film ou la série que vous êtes en train de regarder, que perçoivent-ils et que comprennent-ils? Carol Erickson, de la SPCA (équivalent de notre SPA) de Pennsylvanie, a répondu à CBS Philadelphie à propos des chiens.

Elle rappelle que d'après des études menées dans des cliniques vétérinaires, 13% du temps passé par les chiens devant nos écrans consiste en un visionnage actif. Cela représente une moyenne d'une heure de «vrai» visionnage sur sept à huit heures de temps passé devant la télé.

Le reste du temps, les chiens mettent en quelque sorte leur esprit en veille et ne visualisent au mieux que des formes et des couleurs mouvantes. Mais pendant ces 13% où ils regardent vraiment ce qui se produit à l'écran, ils peuvent ressentir de réelles émotions. Les chiens seraient notamment très perméables à la colère et à la méchanceté des personnages, ainsi qu'à la violence physique.

Les expertes et experts recommandent notamment de regarder la télévision à faible volume lorsqu'un chien est présent dans la pièce, unn son très élevé ayant le même effet que celui d'une sirène de pompier. L'avancée technologique en terme d'image, et notamment la disparition du bon vieux tube cathodique, constitue en revanche une nouvelle rassurante: plus stable, l'image a moins tendance à exciter les animaux.