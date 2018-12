Pour quelle somme d'argent quitteriez-vous Facebook pendant un an?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Quartz

Alors que le déclin de Facebook semble être annoncé chaque semaine ou presque, un sondage notamment mené auprès d'étudiantes et d'étudiants du Michigan enfonce un peu plus le clou du désamour vis-à-vis du bébé de Mark Zuckerberg. Quartz relaie en effet les résultats d'une étude prouvant que beaucoup de jeunes gens seraient tout à fait disposés à se passer du réseau social bleu contre une compensation financière pas si élevée.

La question posée était la suivante: en échange de quelle somme accepteriez-vous de ne pas utiliser Facebook pendant une année? Si certaines réponses ont visiblement été gigantesques (d'où une moyenne de 2076 dollars par réponse), c'est le résultat médian qui offre les informations les plus réalistes.

On apprend en effet que la moitié des étudiantes et des étudiants se contenteraient de 200 dollars ou moins pour accepter de quitter Facebook pendant une année. Le chiffre tombe même à 100 euros lorsqu'on sort du cercle estudiantin et que l'on élargit l'échantillon à un panel de parsonnes habitant dans le Michigan.

La question a également été posée pour une durée inférieure à un an. Par exemple, 50% des étudiantes et étudiants (appartenant à une autre université) accepteraient moins de 15 dollars pour quitter Facebook, pendant une semaine.

Moins que Youtube, plus que les Fruit Loops

Pour s'assurer du réalisme des réponses et tenter d'estimer réellement le degré d'amour porté au réseau social, les enquêteurs et enquêtrices ont opté pour une méthode consistant à demander réellement aux sujets de suspendre leur compte et d'apporter la preuve de cette suspension en échange de la somme demandée.

Quartz relaie en outre une étude hollandaise qui prouve notamment que sur une durée d'un an, la plupart des personnes préfèrerait se passer de Facebook plutôt que des sites de streaming vidéo. Tout n'est cependant pas perdu pour le réseau de Zuckerberg, dont la même étude montre qu'il reste plus addictif que les sites de streaming musical ou les céréales du petit déjeuner.