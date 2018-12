La méthode optimale en cas de pénurie de papier cadeau

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent

Bon. C'est le 24 décembre, il vous reste trois cadeaux à emballer parce que vous n'avez pas eu le courage de vous y mettre avant, et vous découvrez avec ravissement qu'il reste beaucoup moins de papier cadeau que prévu. Après avoir poussé un hurlement de rage, vous devez passer à l'action et trouver une solution pour ne pas être victime des railleries de celles et ceux pour qui Noël est un art de vivre, un état d'esprit, un sacerdoce qui fait monter en eux des désirs de perfection.

Il y a bien sûr la possibilité consistant à utiliser autre chose pour emballer ses cadeaux. Certaines pages de journaux peuvent faire parfaitement l'affaire, mais une affiche de film dont vous ne ferez plus rien ou un tract 4 pages de Jacques Cheminade pourront faire parfaitement l'affaire. Mais si vous n'avez rien sous la main, ou si vous tenez absolument à ce que tout soit emballé avec du vrai papier cadeau, The Independent rappelle que réussir ses emballages sans trop utiliser de papier est aussi une affaire de mathématiques.

La méthode diagonale

Cela s'appelle la méthode diagonale, qui a valu à la blogueuse lifestyle Kallie Branciforte de réaliser plus de 17 millions de vues avec une vidéo publiée en décembre 2017. Elle y compile ses astuces pour réaliser des paquets optimaux, et notamment pour utiliser une surface minimale de papier lorsqu'on vient à en manquer.

Rien que le nom de la méthode suffit à donner une idée de son contenu. Prenez un rectangle de papier et un cadeau parallélépipédique (boîte à chaussures, coffret Lego Harry Potter, ou livre de Mona Chollet): si vous alignez l'un avec l'autre, il est possible que vous manquiez de longueur de papier. Faire pivoter le papier par rapport au cadeau permet d'obtenir une forme «en diamant», où les morceaux de papier à replier sont des triangles qui recouvriront une surface bien supérieure.

Il n'existe a priori pas d'étude mathématique permettant de connaître le meilleur angle d'inclinaison permettant d'optimiser la maigre feuille de papier dont on dispose, mais Kallie Branciforte nous le prouve dans sa vidéo à succès: la méthode diagonale a la possibilité de sauver vos fêtes et de vous éviter de devoir aller faire la queue au supermarché du coin pour trouver le rouleau de papier qui vous évitera la disgrâce.