Le club de football anglais Tottenham juge les rues de Londres «trop sales»

Depuis quelques années, le club de Tottenham a pris une nouvelle dimension, que ce soit en Angleterre ou dans le monde. Présents dans la course au titre chaque année, les Spurs ont également un nouveau stade, situé juste à côté de l’ancien White Hart Lane, dans le quartier de Tottenham, au nord de Londres.

Si l’endroit est un des plus pauvres de Londres, Tottenham est lui le onzième club le plus riche du monde. Jusque-là, aucun problème. Mais le club s’est mis à dos une partie de la communauté en affirmant que les rues autour de leur enceinte étaient trop sales pour les supporters et que cela pouvait nuire à ses ambitions d’établir «un des lieux de divertissement les plus uniques au monde», raconte le Guardian.

Des notes confidentielles issues du parti travailliste, qui gère le borough de Haringey (le district où se trouve White Hart Lane), soulignent les griefs des Spurs pour qui un nombre excessif de déchets à Tottenham aurait un impact négatif sur l’image de leur future enceinte qui n’ouvrira pas avant 2019.

Les mémos montrent que le club souhaite aussi que ce soient les autorités locales qui paient pour le nettoyage après les matches et les différents événements, alors qu’elles ont subi des coupes de 280 millions de livres sterling au cours de la dernière décennie. Le quotidien britannique pointe que le nettoyage après chaque match coûte environ 8.000 livres, alors que Tottenham a fait un profit de cinquante-huit millions de livres sterling l’année dernière.

«Les Spurs ont été très méprisants quant à l’état actuel et l’apparence de Tottenham et ont laissé entendre que cet environnement n’était pas acceptable pour leur nouveau stade et leurs supporters», indique une note. Une autre lance que Tottenham est un «opérateur assez agressif (sic). Lorsque la question de tout le nettoyage supplémentaire a été soulevée et qui le financerait, il a été clairement expliqué que les Spurs ne le paieraient pas». Le nouveau White Hart Lane est censé devenir le plus grand stade des clubs londoniens, avec 61.000 places, mais il a été impacté par de nombreux retards et problèmes.