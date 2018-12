Le bingo de Noël 2018 

Temps de lecture: 2 min

Cette année 2018 a au moins le bon goût de faire tomber le 24 un lundi, à l’inverse des années précédentes et de ses réveillons qui coïncidaient avec le week-end, nous privant ainsi de précieux jours chômés de gueule de bois réparatrice (HOLLANDE DÉMISSION). Mais c’est là la seule nouveauté. Car Noël, comme tous les ans, vous amènera probablement à partager un repas interminable avec vos proches (et moins proches).

L’occasion de mettre à jour le bingo de Noël de Slate.fr

Les règles sont simples: chaque case propose une situation susceptible de se produire, ou une phrase qui sera probablement prononcée par un convive. Il suffit alors de cocher la case correspondante au fur et mesure. Celui qui remporte le plus de cases a gagné. Et n’aura qu’à traverser la rue pour obtenir son gain.

Voici deux grilles à remplir:

Timohthy A. Clary / AFP

Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / AFP