Backpack Kid attaque Fortnite en justice pour avoir recréé sa danse

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur TMZ

Backpack Kid (le garçon au sac à dos), de son vrai nom Russell Horning, est un jeune américain de 17 ans devenu célèbre pour sa danse baptisée «The Floss». Ce mouvement reconnaissable est devenu viral après son passage dans le Saturday Night Live le 20 mai 2017, où il accompagnait la chanteuse Katy Perry.

Cette danse s'est depuis retrouvée dans le jeu phénomène Fortnite, ajoutée au contenu de la saison 2 en décembre 2017. Ce jeu vidéo dans lequel 100 joueuses et joueurs s'affrontent pour être l'ultime survivant a conquis les gamers par son gameplay innovant, son univers coloré et ses danses. Chaque joueur peut débloquer des nouveaux mouvements en gagnant des parties ou en déboursant de l'argent bien réel.

Comptant plus de 200 millions d'adeptes selon Bloomberg, le jeu se télécharge gratuitement mais n'en reste pas moins une poule aux œufs d'or pour son éditeur et développeur américain Epic Games. Fortnite a dépassé la barre du milliard de dollars de revenus grâce à ses achats en jeu.

À LIRE AUSSI «Fortnite» sur Android pourrait bien devenir un cauchemar de sécurité informatique

Une plainte à plusieurs

Russell Horning a décidé d'attaquer en justice Epic Games pour avoir intégré sa danse sans son accord. Il rejoint ainsi deux autres artistes. Le rappeur 2 Milly pour sa danse «Milly Rock» et l'acteur Alfonso Ribeiro pour «The Carlton», danse popularisée par le personnage du même nom dans la série Le Prince de Bel-Air dans les années 1990.

«Le Floss est maintenant inextricablement lié au Backpack Kid et a continué d'être une partie de sa personnalité publique», détaille la plainte. Les trois plaignants sont représentés par le même cabinet d'avocats. «Epic a engrangé des profits records grâce au contenu téléchargeable du jeu, [...] mais n'a pas indemnisé ou demandé la permission à M.Ribeiro d'utiliser et de reproduire sa propriété intellectuelle iconique», argumente l'avocat d'Alfonso Ribeiro.

Dans un post Instagram, Backpack Kid explique préférer prendre du recul dans cette affaire: «Je suis juste un ado qui s'amuse dans la vie, je laisse toutes ces choses aux adultes et à mon équipe. Je suis plus concentré sur mon nouvel EP et sur mon anniversaire.»