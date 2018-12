Le changement climatique met en danger les truffes

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Science of The Total Environment, Université de Stirling

Y aura-t-il de la truffe à Noël? Pour le prochain, passe encore, mais la production du précieux champignon pourrait disparaître d'ici 2100 selon les calculs de Paul Thomas et Ulf Büntgen chercheurs affiliés notamment aux universités de Stirling et de Cambridge, au Royaume-Uni.

En cause, le changement climatique avec l'augmentation des températures et des périodes de sécheresse. Une réalité qui pourrait avoir un «énorme impact économique, écologique et social», potentiellement accélérée par d'autres facteurs accompagnant l'affolement de la météo.

L'étude, qui sera formellement publiée en mars 2019 dans la revue Science of The Total Environment, est la première à analyser les probables effets des dérèglements climatiques sur Tuber melanosporum, la truffe noire européenne. Selon les calculs de Thomas et Büntgen, la production pourrait décliner de 78% à 100% entre 2071 et 2100. Dans leurs modèles, la disparition de la truffe pourrait même survenir encore plus tôt en prenant en compte des éléments annexes au changement climatique comme les vagues de chaleur, les feux de forêt, les ravageurs et les maladies.

Pour préserver au maximum la production de truffe noire en Europe, Thomas et Büntgen recommandent de modifier les pratiques de culture du champignon afin de favoriser des techniques –comme le paillage– permettant d'atténuer les fluctuations des températures du sol et de conserver son humidité ou encore d'installer des plantations dans des pays où le climat sera plus favorable à l'avenir. En 2017, les deux scientifiques avaient ainsi obtenu la première récolte de truffes du Périgord au Royaume-Uni, dénichée par Bella, chienne truffière.