Un homme bloqué deux jours dans la ventilation d’un restaurant chinois

Repéré sur NPR

Un homme de 29 ans est resté coincé deux jours dans un conduit de ventilation d’un restaurant situé à San Lorenzo, en Californie. Comment s'y est-il retrouvé? Pour l'instant, personne ne le sait vraiment.

La théorie la plus probable serait celle d'une tentative de cambriolage qui aurait terriblement mal tourné. «Il est plutôt mince, et comme les parois sont très visqueuses et qu’il s’est débarrassé de ses vêtements, il pensait probablement qu’il glisserait jusqu’en bas», a déduit le sergent Ray Kelly, porte parole du bureau du Sheriff du comté d’Alameda.

Le problème est que la ventilation ne descend pas droit dans le restaurant. Après avoir progressé sur environ un mètre cinquante, l’homme s’est retrouvé bloqué par un virage dans le conduit, immobilisé dans une position particulièrement inconfortable.

À moitié accroupi, les bras au dessus de la tête, il a tenté d’appeler à l’aide en vain, ses cris étouffés par l’épaisse couche de graisse sur les parois du conduit. Ce n’est que mercredi, deux jours plus tard, qu’un voisin est venu à sa rescousse.

930am, ACSO and @AlamedaCoFire responded to a vacant Chinese food restaurant on the 700 block of Bockman Rd. San Lorenzo. We located a trespasser(possible burglar) trapped in the grease vent on the roof. He had been there for about 2 days. Fire rescued him and he is in custody. pic.twitter.com/OfVN5e8oeV — Alameda County Sheriff (@ACSOSheriffs) 12 décembre 2018

Un voisin à la rescousse

«J’entendais "Uh, uh" et je ne comprenais pas d’où ça venait», a déclaré Igor Campos, un commerçant voisin à la télévision locale. Ce n’est qu’en faisant le tour du bâtiment qu’il a compris que «quelqu’un était piégé dans le conduit du toit»: «J’ai appelé les secours et je lui ai demandé son nom. Il me répondait: “Aidez moi s’il vous plait. Ne me faites pas de mal” et je répondais: “Je ne veux pas vous faire du mal, je veux vous aider’’».

Une fois sur place, les pompiers n’ont pas pu sortir la victime par le haut, de peur de le blesser sur les rebords acérés du conduit. Il ont donc du démonter l’aération morceau par morceau afin de l'extirper sain et sauf. Ils l'ont ensuite amené à l'hôpital, «déshydraté, épuisé, glacé, confus et les bras complêtement engourdis». S'il pourra vraisemblablement se remettre totalement de se séjour en ventilation, un jour de plus aurait pu lui être fatal.

Malgré les suspicions de tentative de cambriolage, Kelly a déclaré ne pas vouloir engager de poursuites contre lui pour l’instant: «On a décidé d’avoir un peu de compassion. Je pense qu’il a souffert plus qu’assez. Et puis c’est l’esprit de Noël.»