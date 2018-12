Des États américains veulent financer les retraites en vendant du cannabis

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Quartz

Chicago traverse en ce moment une crise des retraites. Pour les quatre prochaines années, l’Illinois devoir trouver un milliard de dollars supplémentaires afin de les payer. Dans le New Jersey, le coût des retraites et des dettes atteindra un tiers du budget dès 2023. Mais les autorités ont une idée pour renflouer les caisses: le cannabis.

La marijuana est de plus en plus tolérée à travers les États-Unis. Lors des récentes élections de mi-mandat, le Michigan a voté pour la légalisation de son usage récréatif, et le Missouri pour celle de son usage médical. Les deux États ont ainsi respectivement rejoint la liste des neuf États où le cannabis récréatif est autorisé et celle des trente-et-un États qui en permettent l’usage médical.

525 millions de dollars

J.B. Pritzker, le prochain gouverneur de l’Illinois, compte légaliser l'usage récréatif de la marijuana et consacrer les recettes des taxes sur le produit à l'approvisionnement des fonds de pension.

Mais il lui faudra d'abord modifier la loi, puisque son État n’autorise pour l’instant que l’usage médical et que les Républicains sont largement opposés à la légalisation –même si les projections astronomiques annonçant des recettes de 525 millions de dollars pourraient les faire changer d’avis.

Pour le New Jersey, les choses sont plus avancées. Les comités législatifs se sont déjà mis d’accord pour mettre fin à la prohibition de l’usage récréatif, et les casiers criminels liés à la simple possession de petites quantités de drogue vont être effacés.

Reste à trouver un compromis sur les taxes auxquelles sera soumise la substance: chaque État mettant en place sa législation indépendamment des autres, celles-ci ne sont pas harmonisées sur l'ensemble du territoire.

Pour l’instant, les propositions pour le New Jersey tournent autour d'un taux d'imposition de 14%, un chiffre dans la moyenne basse des États, bien loin des 37% de celui de Washington.