Payée 70.000 dollars par an de moins que son collègue, une flutiste attaque son orchestre

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur CBS News

Elizabeth Rowe, flutiste principale de l'orchestre symphonique de Boston (BSO), a décidé de poursuivre en justice son employeur car il paye son collègue premier hautbois, un homme, environ 70.000 dollars de plus par an. La plainte judiciaire souligne que la musicienne est décrite comme «la vedette et le visage du BSO».

L'attaque en justice s'appuie sur une nouvelle loi du Massachusetts baptisée Equal Pay Act. Entré en vigueur en juillet dernier, ce texte interdit aux entreprises de proposer des rémunérations différentes pour les mêmes tâches accomplies ou le même poste. «Le premier hautbois et la première flûte sont les leaders de leur section d'instruments à vent, sont assis l'un à côté de l'autre, jouent chacun avec la chambre des joueurs de l'orchestre de Boston et sont tous les deux des chefs de file de la formation sur le plan artistique», souligne la plainte.

Cela faisait trois ans qu'Elizabeth Rowe cherchait à obtenir cette augmentation salariale. Selon le Washington Post, les deux parties sont entrées en médiation pour éviter la case tribunal.

À LIRE AUSSI Il faut faire rentrer la musique classique dans nos écoles

En voie d'amélioration

Si la question des inégalités salariales est largement débattue dans de nombreux secteurs professionnel, la sphère plus confidentielle de la musique classique semble ne pas trop s'y intéresser. Les postes de chef d'orchestre reste en grande majorité confiés à des hommes. Dans les recensements de l'Association britannique des orchestres en 2017, sur 100 chefs d'orchestre, seulement quatre sont des cheffes.

Pour pallier ce manque de talents féminins, certains orchestres américains ont mis en place, dès les années 1950, un système d'auditions à l'aveugle. Bien avant The Voice, donc. Les prétendants se plaçaient sur scène derrière un rideau. De cette manière, le jury de sélection ne pouvait juger que leur aptitude et ne pas être influencé par des considérations de genre ou de couleur de peau. Cette méthode a permis au fil des années de dénombrer environ 39% de femmes au sein des formations.

Une analyse du Washington Post démontre que le meilleur salaire de chacun des vingt et un orchestres américains les plus importants est empoché par un homme. Sur les 78 plus gros salaires, uniquement 18 sont accordés à des femmes. En moyenne, un musicien touche environ 250.000$ par an et une musicienne environ 200.000$.