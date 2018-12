Aux États-Unis, Amazon et la police piègent les voleurs avec des GPS dans les colis

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Verge

Dans la ville américaine de Jersey City, en face de New York, la chasse entre les policiers et les voleurs est entrée dans le XXIe siècle. Plutôt que d'attendre le signalement d'un vol pour le résoudre, la police a décidé de piéger les malfaiteurs avec l'aide d'Amazon.

Un faux colis estampillé Amazon est déposé devant la maison d'un particulier, mais au lieu de contenir un bien quelconque, un GPS est caché à l'intérieur. De cette manière, le voleur en possession du paquet se retrouve géolocalisé et peut être arrêté facilement.

L'opération semble déjà rencontrer un certain succès. «Nous avons vu un colis être enlevé seulement trois minutes après avoir été livré, nous pensions à une erreur au début», a déclaré le capitaine James Crecco, en charge de la mission. Les zones les plus à risques sont déterminées à la fois par les données de la police et par les statistiques de vols d'Amazon.

Cette expérimentation fait suite à deux précédentes au Nouveau-Mexique et en Californie. Plusieurs membres des forces de l'ordre de Jersey City se sont portés volontaires pour accueillir le dispositif chez eux.

Livraison et sécurité

Le nombre de vols de colis sous les porches des maisons est difficile à estimer. Une étude du site insurancequotes.com a sondé 1.000 personnes et calculé qu'environ vingt-six millions d'Américains et Américaines ont été victimes de ce genre d'infractions. Soit une personne sur douze.

Même sans chiffre précis pour en attester, le problème semble être suffisamment important pour faire réagir Amazon. En plus des GPS dans les paquets, l'entreprise de vente en ligne installe des caméras discrètes pour filmer en flagrant délit.

D'autres outils ont été mis à disposition de la clientèle comme par exemple l'Amazon Locker, un casier sécurisé dans lequel la commande est déposée et que seul le destinataire peut venir récupérer. La nouveauté la plus audacieuse est surement l'Amazon Key. Cette méthode de livraison consiste à faire installer par Amazon une serrure électronique à sa porte d'entrée et une caméra de surveillance derrière celle-ci. Quand le livreur arrive, il scanne le paquet, se fait reconnaître par la serrure, et peut entrer le déposer à l'intérieur même si les occupants sont absents.