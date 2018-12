Aux États-Unis, on s'informe plus sur les réseaux sociaux qu'en lisant les journaux

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Fast Company

Selon une récente étude du Pew Research Center de Washington, les adultes américains s'informent dorénavant davantage sur les réseaux sociaux qu'en lisant les journaux papiers.

Menée du 30 juillet au 12 août 2018, la recherche affirme qu'aux États-Unis, un adulte sur cinq s'informe régulièrement via les réseaux sociaux. Un taux légèrement supérieur aux 16% qui lisent un journal. Cette percée de Facebook ou Twitter n'est pas surprenante au regard de leur popularité grandissante auprès du jeune public.

Le centre de recherche précise que ces résultats sont la conséquence d'une «baisse constante» des ventes de journaux papiers depuis plusieurs années, combinée à une «modeste augmentation» des usages des réseaux sociaux.

Chacun son média

Ces moyens de communication sont pourtant devancés largement par trois autres. La télévision arrive en tête des sondages, et de loin, avec 49%. Suivie par les sites internet à hauteur de 33% et de la radio qui regroupe 26% d'adeptes.

L'âge tient aussi un rôle important dans ces préférences. Le journal et la télévision sont encore populaires chez les 65 ans et plus, mais minoritaires pour les 18-29 ans. Ces derniers préfèrent nettement des médias plus modernes comme les réseaux sociaux et les sites internet. Les chiffres relevés laissent apparaître que plus un sondé est âgé, plus il va apprécier s'informer avec la télé et les journaux.

L'étude souligne qu'entre 18 et 49 ans, les individus ne privilégient pas une plateforme en particulier mais cherchent les informations sur plusieurs supports.