Sapin de Noël naturel ou artificiel, lequel est le plus écoresponsable?

Chaque année, près de six millions de sapins sont vendus en France à l’occasion des fêtes de Noël, dont un million en plastique. Cela signifie qu’environ un ménage sur cinq dispose d’un sapin chez soi, qui coûte en moyenne 27 euros. La tentation de sauver un arbre du coup de hache fatidique pourrait nous inciter à basculer du côté des sapins artificiels, mais ce serait là une erreur: ces derniers ne sont pas plus écologiques, au contraire.

Sapin au pétrole

La fabrication de sapins artificiels, soit des sapins en plastique, se fait à partir de pétrole, qui constitue les deux tiers de leur empreinte carbone. Le reste se joue entre les émissions industrielles produites lors de leur fabrication, et le trajet qu’ils accomplissent avant d’atterrir dans leur point de vente, qui peut représenter de longues distances.

Un sapin artificiel de deux mètres a une empreinte carbone équivalente à 40 kilos d’émissions de gaz à effet de serre, ce qui revient à plus de deux fois celle d’un sapin naturel finissant à la décharge, et plus de dix fois celle d’un sapin naturel que l’on brûle au lendemain de Noël.

Pour amortir ce bilan énergétique, il faudrait conserver un même sapin artificiel une vingtaine d’années. Même après cela, il demeure quasiment impossible de le recycler, le PVC étant rétif à cet usage.

Sapin recyclable

Par revers, un sapin naturel est susceptible d’être recyclé, soit en étant débité pour un autre usage, soit en étant replanté, en pot ou en terre. Cela étant, s’il est jeté dans une décharge, un sapin naturel peut générer une empreinte carbone de 16kg de CO2 (pour un sapin de deux mètres): il produira du méthane lors de sa décomposition.

La meilleure option est encore d’acheter un sapin naturel qui serait produit localement (réduisant ainsi au maximum les émissions de carbone produites lors du transport), et de le recycler par la suite. Depuis fin 2016, les pouvoirs publics ont mis en place le Label Rouge «Sapin de Noël coupé» censé garantir des sapins de qualité supérieure. D'autres services, tels que Treezmas, prennent en charge le processus d'acheminement et de recyclage des sapins.

Les sapins naturels, dont une partie est plantée en prévision des fêtes de fin d’année, peuvent même avoir un impact positif sur l’environnement, en produisant de l’oxygène, et en stabilisant les sols.