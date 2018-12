Le choix d'une chanson de Noël dans un magasin est plus important que vous ne croyez

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Fast Company

À chaque période de fêtes de fin d'année, impossible de les éviter: les chansons de Noël sont partout. Pour s'assurer de garder leur clientèle, les magasins seraient bien inspirés de faire attention à leurs choix musicaux, comme le révèle une étude de Cloud Cover Music, une société américaine spécialisée dans la diffusion de musiques dans les commerces.

Sur 1.016 personnes interrogées, la chanson préférée est l'immanquable «All I Want for Christmas is You» de Mariah Carey, suivi du classique «Douce Nuit» et de «Have Yourself a Merry Little Christmas».

En ce qui concerne la période de Noël, son commencement et sa fin sont souvent difficiles à déterminer. Le panel interrogé a déclaré préfèrer entendre ces chants à partir du 1er décembre et ce jusqu'au jour de Noël ou jusqu'au Nouvel an.

À chaque âge sa chanson

Les musiques de Noël remplies de joie et de bonne humeur réussissent pourtant à taper sur les nerfs de quelques réfractaires. Parmi eux, l'overdose est atteinte pour 24% de millennials, 21% de la génération X et 31% des baby-boomers.

Ces chansons sont diffusées dans les boutiques pour accompagner la clientèle dans la course aux cadeaux et instiller en elle l'esprit de Noël. 52% des millennials apprécient les chansons traditionnelles, quand ils sont 60% dans la génération X et jusqu'à 76% chez les baby-boomers.

Selon les personnes sondées, les grands classiques de cette période de l'année sont les musiques les plus efficaces pour les encourager à acheter. «Petit Papa Noël» et autres «Vive le Vent» les incitent aussi à dépenser plus.