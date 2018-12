Comment le gouvernement peut-il se sortir de la crise des «gilets jaunes»?

Temps de lecture: 2 min

Emmanuel Macron pensait pouvoir tout changer. Il voulait faire différemment, convaincu de sa force de persuation. Il ne comprenait pas les décennies de renoncements politiques et de réformes non abouties. Mais après plusieurs semaines de mobilisation des «gilets jaunes» contre les taxes sur le carburant, son gouvernement a été contraint de faire marche arrière.

Est-il trop tard pour qu'Emmanuel Macron s'en sorte indemne? Le transfert négatif opéré sur sa personne peut-il encore se résorber? Le gouvernement est-il à la hauteur de la situation?

Denis Olivennes, président de Lagardère Active,Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de la revue Regards et Frédéric Dabi, politologue et directeur général adjoint de l’Ifop, en débattent dans «Politique», l'émission de Roselyne Febvre et de Jean-Marie Colombani sur France 24, en partenariat avec Slate.