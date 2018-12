L’aquarium de Monterey n'aime pas du tout l'émoji calamar d'Apple

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Verge

Les personnes qui dessinent les émoji doivent marcher sur une corde raide. Leurs créations sont utilisées chaque jour par des millions de personnes de le monde. À tel point qu’ils font désormais partie intégrante de la manière dont on communique. Vys Evans, un professeur de linguistique, expliquait il y a peu que «les émoji sont la forme de langage qui croît le plus rapidement».

Des signes, compréhensibles par tous quelle que soit sa langue, endossent forcément une importance culturelle non-négligeable. Et donc peuvent entrainer tous un tas de polémiques. Leur manque d’inclusivité a notamment été mise en cause, ce qui a conduit Apple à rajouter différentes couleurs de peau ainsi qu’un émoji de femme portant un hidjab, par exemple. La question de savoir si il était opportun d’y faire figurer une arme à feu s’était aussi posée.

Plus léger, la discussion porte sur l'émoji calamar d'Apple. L’aquarium de la baie de Monterey, en Californie reproche à Cupertino de l'avoir mal orienté. Pour rendre leur calamar anthropomorphique, les designers ont choisis de mettre son siphon sur le haut de sa tête, afin qu’il ressemble à un nez.

/ ̄ ̄ ̄\  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

| ー __ | Not even squidding

| ◉ ◉ | the siphon should

\ ▱ /∠ be behind the head

\ | rn it just looks like

/ \ a weirdo nose

/ |  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

pic.twitter.com/4RdkSIKurM