Facebook n'est plus le meilleur endroit pour travailler aux États-Unis

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur CBS News

Dans son classement annuel, le site de notation Glassdoor affiche une chute au classement du plus célèbre réseau social du monde. Tenant du titre en 2018, Facebook se trouve maintenant 7e pour l'année 2019. Avec une note de 4,5 sur 5, l'écart est mince avec le premier à 4,6.

Mais la différence se situe dans les commentaires des différents critères retenus par le site. L'anxiété au travail et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle reviennent souvent dans les arguments cités dans les témoignages. L'un d'entre eux va même encore plus loin: «Avoir Facebook sur son CV n'est plus un avantage, cela peut même se retourner contre vous».

Glassdoor juge diverses catégories comme l'équipe dirigeante, la grille salariale ou la qualité de l'environnement de travail. Facebook devance Google positionné en huitième place. La marque au pouce en l'air est précédé par LinkedIn, Boston Consulting Group, Procore Technologies, In-N-Out Burger, Zoom Video Communications. Le grand vainqueur est Bain & Company, un cabinet de conseil en stratégie et management.

À LIRE AUSSI Voici comment savoir ce que Facebook et Twitter pensent que vous aimez

Scandales en série

Ce constat négatif survient après une année 2018 marquée par plusieurs scandales. Le site a vu fuiter des données provenant d'au moins quatre-vingt-sept millions de comptes, utilisées par Cambridge Analytica, une société de marketing politique, dans le cadre de la campagne présidentielle de Donald Trump. Le PDG Mark Zuckerberg a dû s'expliquer sur ces révélations devant le Congrès américain. En septembre dernier, une faille de sécurité a exposé les données personnelles d'environ vingt-neuf millions d'internautes.

Cette accumulation de problèmes a entamé la confiance du public envers le géant américain et le capital sympathie qu'il avait forgé. Les chiffres de fréquentation en baisse chez les jeunes viennent ajouter encore de la matière au pétrin dans lequel Facebook s'est enlisé cette année.