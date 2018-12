Temps de lecture: 2 min

Cet article est publié en partenariat avec Quora, plateforme sur laquelle les internautes peuvent poser des questions et où d'autres, spécialistes du sujet, leur répondent. La question du jour: «Comment avoir moins peur de prendre l’avion?»

La réponse de Joe Shelton, auteur, pilote (Comm. MEL/SEL/MES/SES, Inst), propriétaire d’avion:

Je n’ai aucune formation en psychologie. Maintenant que c’est dit, voici quelques éléments de réflexion.

Cela fait cinquante-deux ans que je suis pilote et, au cours de ma carrière, j’ai rencontré un grand nombre de personnes qui ont peur de prendre l’avion. Récemment, j’ai même passé vingt minutes à discuter avec quelqu’un qui n’a pas seulement peur de voyager en avion, mais qui a aussi réussi à traumatiser sa fille à cette idée. À Thanksgiving, j’ai vu une femme qui avait effectué son premier vol à bord d’un appareil de l’aviation générale avec moi. Elle me l’a rappelé et nous avons bien ri en repensant au fait qu’elle s’était évanouie pendant le vol.

Avant toute chose, il n’y a aucune honte à avoir peur de prendre l’avion. La plupart du temps, quand les gens ont peur de quelque chose, ils ont une bonne raison.

À bien y réfléchir, voler consiste à S’ÉLEVER en plein air dans un tube pas très épais contrôlé par quelqu’un d’autre. Ça fait plutôt peur, hein? Attendez un peu…

La peur a deux sources complètement différentes:

- Irrationnelle: cette peur n’a pas de fondement dans la réalité. Vous avez peur et c’est tout. Mon père était pilote, avec plus de 10.000 heures de vol à son actif, et il avait peur de monter sur une chaise pour changer une ampoule.

- Logique: ce type de peur est ancré dans une réalité. Comme marcher en fin d’après-midi dans le désert d’Arizona, où les crotales abondent. Ou faire du parachutisme… sans parachute.

Chez beaucoup de personnes, la peur peut trouver sa source dans une combinaison de ces deux facteurs.

À LIRE AUSSI Pourquoi les hublots des avions sont-ils si petits et si bas?

Astuces et conseils

Mais revenons à notre question. Voici quelques pistes pour atténuer votre peur de prendre l’avion.

Prenez le temps de vous renseigner sur la sécurité du transport aérien et des vols en avion. C’est le système de transport de masse le plus sûr au monde. Se documenter sur les faits permet de dissiper les craintes de nature logique.

Allez voir un psychologue. La gestion de la peur fait partie de leurs compétences. Un psychologue pourra vous aider à faire face à vos peurs irrationnelles. Il existe même des organisations spécialisées dans la peur de prendre l’avion.

Prenez l’avion. Si vous connaissez quelqu’un possédant un avion ou si vous souhaitez en louer un et faire appel à un instructeur, vous pouvez effectuer un vol court (aussi court que vous le souhaitez) juste pour vous faire une idée. Le fait de voler à bord d’un avion duquel vous pouvez voir par le pare-brise peut parfois aider. Mon beau-père était très stressé à l’idée de monter à bord d’un appareil de l’aviation civile; je l’ai donc emmené à Las Vegas en avion. Il était tellement absorbé par la vue qu’il en a oublié sa peur.

Si vous éprouvez une angoisse physique lorsque vous prenez l’avion ou simplement lorsque vous y pensez, des calmants peuvent aider à gérer le stress et la nausée.

À LIRE AUSSI Conseils pour payer vos billets d'avion moins cher

Le fait que des millions de personnes voyagent chaque jour à bord d’avions de ligne et d’appareils de l’aviation générale devrait vous rassurer sur le fait qu’il est possible de surmonter votre peur ou du moins d’apprendre à la gérer.