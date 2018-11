Knickers, la vache australienne tellement énorme que les abattoirs n’en veulent pas

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

Knickers est une des bêtes de Geoff Pearson, un fermier installé en Australie-Occidentale (partie ouest du pays). C’est un mâle Holstein, l'une des races de bovins la plus répandue dans le monde. Il a été acheté par la ferme lorsqu'il avait douze mois pour servir de «coach», un boeuf (taureau castré) autour duquel se regroupe le reste du bétail. Jusqu'ici, rien d'original. Sauf que Knickers est le plus grand bovin d'Australie.

D’après son propriétaire, Knickers «a toujours été différent des autres, un peu plus gros que le reste». Lorsque les autres boeufs ont été conduits à l’abattoir, il était toujours en train de grossir, ce qui a poussé Pearson à le garder encore un peu.

Knickers à continuer de grandir et de grandir encore, jusqu’à atteindre aujourd’hui une taille de 1m94 pour pas moins de 1.400kg, ce qui en fait le plus grand boeuf d'Australie. Il dénote franchement au milieu des 20.000 têtes de bétail de la ferme, avec sa grande taille et sa robe blanche tachetée de noir, entouré de vaches wagyu marron foncé.

