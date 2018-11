Jus d'orange, légumes verts et fruits rouges: le cocktail gagnant pour la mémoire masculine

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Neurology, Académie américaine de neurologie

Selon une étude ayant suivi pendant vingt ans près de 28.000 hommes, consommer régulièrement des légumes-feuilles, des fruits rouges et du jus d'orange est associé à un risque moins élevé de développer des troubles de la mémoire en vieillissant.

Sur la période, chaque participant devait remplir tous les quatre ans un questionnaire consignant ses habitudes alimentaires. Quatre ans avant la fin de l'étude, les chercheurs allaient ajouter des questions évaluant les performances mémorielles de leurs cobayes –du type: «Est-ce que vous avez du mal à vous souvenir d'une courte liste de choses, comme une liste de courses?» ou «Avez-vous du mal à suivre une conversation ou l'intrigue d'une histoire?», déterminant six symptômes courants de déclin cognitif.

Au total, 55% des participants –âgés de 51 à 73 ans en moyenne entre le début et la fin de l'étude– pouvaient se targuer d'une bonne mémoire, 38% avaient une mémoire médiocre et 7% manifestaient des capacités diminuées. Sauf que les hommes consommant le plus de légumes (jusqu'à trois portions par jour) voyaient leur risque de souffrir de troubles de la mémoire perdre 38% par rapport au groupe d'hommes qui en consommaient le moins.

Du côté des buveurs de jus d'orange, les hommes qui en consommaient tous les jours avaient un risque de déclin cognitif diminué de 47% par rapport à ceux qui en buvaient moins d'un verre par jour. Une association d'autant plus solide chez les sujets les plus âgés de l'échantillon.