Jordan Bardella, du Rassemblement national: «J'ai eu honte de la réaction du pouvoir»

Temps de lecture: 2 min

Jordan Bardella, porte-parole du Rassemblement national, était l'invité de Gilles Bornstein dans l'Instant politique sur France Info. Interrogé sur les gilets jaunes et plus particulièrement sur les affrontements qui ont eu lieu ce samedi 24 novembre sur les Champs-Élysées, il a répondu: «Je crois que le gouvernement a laissé volontairement [...] des tensions pour jeter le discrédit sur l'intégralité du mouvement, pour faire passer les gilets jaunes pour des casseurs, or les gilets jaunes ne sont pas des casseurs».

À la question de Slate portant sur le prix du ticket de métro parisien, Jordan Bardella a répondu –à juste titre– «1,90 euro», mais n'a pas su donner celui du passe Navigo: «Je ne connais pas le prix du passe Navigo, puisque moi, je le prenais il y a quelques années où j'étais étudiant avec la réduction Imagine R». (Sa réponse complète à 5'46).