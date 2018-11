Des tortues complètement congelées échouent sur une plage

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur NPR, BuzzFeed News

Des dizaines de tortues de mer sont mortes de froid à Cap Cod, dans le Massachusetts, sur la côte est des États-Unis. Jenette Kerr, la coordinatrice de la communication pour une organisation de protection des animaux, a déclaré au journal local Cape Cod Times que «la grande majorité d’entre elles» étaient «complètement congelées».

Beaucoup ont été retrouvées dans les eaux glacées, le reste échouées sur la plage. «C’est comme si elles étaient gelées instantanément, dans des positions étranges, en plein mouvement alors qu’elles nageaient», détaille Robert Prescott, l’un des sauveteurs du Mass Audubon Wellfleet BayWildlife Sanctuary.

Pour l’organisation, les tortues, qui se nourrissent dans la baie de Cape Cod, ont été surprises par un changement brutal de la température, qui s’est refroidie en à peine une journée, et par des vents violents. Elles se sont ensuite retrouvées piégées par la topographie originale de la baie, en forme de crochet.

Réchauffement climatique

Le réchauffement climatique pourrait, encore une fois, être à blâmer pour cet événement: «Comme les océans se réchauffent, les tortues de mer montent de plus en plus au nord et descendent de plus en plus au sud», explique Wallace J. Nichols, un biologiste spécialisé dans les tortues de mer interrogé par NBC News. Dans les années 1990, les animaux venaient à Cape Cod en octobre, ils arrivent désormais vers novembre, alors que l’eau est bien plus froide.

Sur les 200 spécimens repêchés cette semaine, 173 sont morts et 54 ont survécu. Parmi eux se trouvaient des tortues de Kemp, une espèce en «danger critique de disparition», l’une des plus menacée au monde. Les survivants pourront être envoyés dans des aquariums ou remis en liberté.

La «saison de l’échouage» se déroule d’habitude entre Thanksgiving et Noël, or cette année le nombre de reptiles est déjà supérieur à la moyenne de la période entière habituelle. Le total pourrait même grimper à 1.000 avant la fin du mois de décembre.