Des turbo-voiturettes de golf pour protéger Trump

Aux États-Unis, les personnalités officielles sont protégées par une agence gouvernementale spéciale appelée «Secret Service». Elle est en charge des candidats et candidates aux élections, des chefs d’État étrangers, et surtout du président. Elle planifie la sécurité de ses déplacements, surveille la Maison-Blanche et ses autres résidences et ne le quitte pas d’une semelle, y compris lors de ses jours de repos.

Or, des jours de repos, Donald Trump en prend beaucoup. Pour se détendre, il affectionne tout particulièrement une partie de golf dans l’un des nombreux clubs qu’il possède. Selon le site «Trump Golf Count», le président des États-Unis s’est rendu dans l’un de ces endroits 150 fois depuis son investiture en janvier 2017, soit à peu près 20% de son temps. Sur ces 150 derniers jours, il a pratiqué son sport favori au moins soixante-neuf fois.

84 voiturettes

Lorsque Trump est sur green, le Secret Service doit continuer d’assurer sa protection rapprochée. Pour cela, les agents secrets doivent, eux aussi, se déplacer en voiturette de golf. D’après un appel d’offre lancé par le gouvernement, l’agence va louer quarante-huit voiturettes à utiliser «sur une base mensuelle» et trente-six «selon les besoins, pendant certaines périodes».

Une voiturette de golf doit suivre quelques standards, régulés par l’ANSI, l’American National Standards Institute. L’un d’eux est sa vitesse, qui ne doit pas dépasser les 15 miles par heure, soit 24 km/h. Problème, ce n’est pas assez rapide pour les gardes du corps, qui réclament des voiturettes boostées pour aller au moins jusqu’à 19 mph, soit 30 km/h.

Le document détaille aussi que les sièges devront pouvoir se replier afin de former une plateforme, que les véhicules doivent avoir un toit rigide et pour certains, avoir leur klaxon désactivé.

Le prix des voiturettes n'est pas précisé par l’appel d’offre. Interrogé par le média en ligne Quartz, le Secret Service n’a pas souhaité apporter de précision vis-à-vis de son budget et a refusé de dire si les clubs de golf appartenant à Donald Trump sont envisagés comme fournisseurs.