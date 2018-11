Un bureau debout ne vous rendra pas moins sédentaire

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Vox

Les Français et Françaises ne font pas assez d’activité physique. La sédentarité est même un problème de santé publique majeur. L’Organisation mondiale de la santé estime qu’un adulte doit pratiquer au moins 150 minutes d’activité physique modérée par semaine ou 75 minutes d’«activité d’endurance d’intensité soutenue». Et c’est le strict minimum. Pour retirer des «bénéfices supplémentaires», il faut doubler ces durées. D’après un rapport de l’agence Santé publique France, 30% des hommes et 50% des femmes seraient en dessous de ces minimums.

La raison est en partie liée aux métiers que nous exerçons: nombreux sont ceux qui consistent à rester assis devant un écran pendant des heures. Or le manque d’activité physique est le quatrième facteur de maladies non transmissibles –diabète, maladies cardio-vasculaires, etc…

Solution miracle?

Certains constructeurs ont donc décidé de vendre une solution miracle pour régler la situation: le bureau debout. Ce meuble surélevé pour qu’on puisse y travailler sans s’asseoir est vendu avec comme argument, des études qui expliquent que la position assise est néfaste. Certains y voient une solution efficace pour lutter contre la sédentarité.

Le problème est que contrairement à ce qui est sous-entendu, la position debout n’est pas considérée comme de l’exercice physique, même à faible intensité. Linak par exemple, une société qui vend des bureaux qui peuvent s’élever électriquement, liste les désavantages de la position assise. Mais ce qu’elle ne précise pas, c’est que si rester assis trop longtemps est mauvais pour la santé, rien ne prouve qu’être debout soit une meilleure habitude. Une étude portant sur ce type de bureaux (vendus la plupart du temps plusieurs centaines d’euros) n’a trouvé aucun indice suggérant qu’ils dimueraient les risques de maladie cardio-vasculaires.

Le réel problème est que nos modes de vies ne sont que peu compatibles avec une bonne santé. L’exercice physique devrait, dans l’idéal, être naturellement intégré à nos activités quotidiennes. Et si ce n’est pas possible, mieux vaut réellement faire du sport que de rester debout mais immobile.