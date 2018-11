Les égoïstes gagneraient moins d'argent que les personnes généreuses

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independant

Une équipe de recherche de l’université de Stockholm a publié dans le Journal of personality and social psychology une étude dont l'objectif était de déterminer qui, des personnes égoïste ou généreuses, gagnaient le plus d’argent et faisaient le plus d’enfants.

Les scientifiques ont analysé quatre études différentes qui regroupent en tout 60.000 personnes en Europe et aux États Unis. La générosité n’est pas mesurée par des dons financiers, mais par le comportement social.

Leur conclusion est que généralement, les personnes généreuses gagnent plus et ont plus d’enfants que celles qui se comportent de manière plus égoïste. Toutefois, les salaires les plus élevés ne sont pas réservés aux plus généreux, mais à ceux et celles qui sont «modérément non-égoïstes».

La plupart des gens pensent le contraire

Kimmo Eriksson, l’un des membres de l’équipe, explique aussi que «ce résultat est aussi vrai sur le long terme. Les gens qui sont les plus généreux à un certain point temporel ont vu leur salaire augmenter quand les chercheurs sont revenus les voir».

Pour leur étude, les scientifiques ont aussi vérifié si le public s’attendait à ces résultats. Si les personnes interrogées ont bien deviné que les personnes plus égoïstes ont moins d’enfants, la plupart des gens pensent à tort qu’elles gagnent aussi mieux leur vie.

Pour les auteurs et autrices de l’étude, avoir un comportement généreux pourrait améliorer ses relations sociales et conduire au succès économique. «De futures recherches devront aller plus loin pour en apprendre plus, et savoir si le lien entre non-égoïsme, plus hauts salaires et nombre d’enfants plus élevé existe aussi ailleurs dans le monde», estime toutefois Brent Simpson, l’un des co-auteurs.