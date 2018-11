Pour une journée à Toronto, Melania Trump a dépensé 150.000 euros en frais d'hôtel

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Quartz

Le 23 septembre 2017, Melania Trump s'est rendue à Toronto pendant douze heures à l'occasion des Jeux Invictus, une compétition sportive pour anciens soldats blessés ou handicapés. Cet événement a été créé par le Prince Harry en 2014, et la first lady était de passage au Canada en partie pour le rencontrer.

Ils se sont entretenus pendant vingt minutes à l'hôtel Sheraton, après quoi Melania Trump est allée au Ritz Carlton, avant de retourner au Sheraton pour rencontrer des athlètes américains et faire un discours d'une minute et quinze secondes. Elle a ensuite assisté à la cérémonie d'ouverture des Jeux au stade Air Canada Center, où elle a brièvement rencontré le premier ministre canadien Justin Trudeau, avant de repartir pour les États-Unis en fin de soirée.

241$ par minute

Or selon le site Quartz, qui cite des documents détaillant les dépenses du gouvernement, les frais hôteliers de ce bref séjour de douze heures ont coûté 174.000 dollars aux contribuables américains, soit plus de 150.000 euros. La façon exacte dont l'argent a été dépensé n'a pas été éclaircie. Le site Internet officiel auquel se réfère Quartz contient six factures différentes, entre 12.000 et 49.000 dollars, toutes avec la même explication: «chambre d'hôtel première dame.»

La porte-parole de Melania Trump, Stephanie Grisham, a répliqué dans un mail à Quartz qu'une équipe de communications et de sécurité voyageait toujours avec la première dame américaine, ce qui augmentait les coûts. Mais il s'avère que ces frais –18.000 dollars– avaient été facturés séparément, en plus des 174.000 dollars. Cette somme n'incluait pas non plus les frais de transport de 21.000 dollars.

Début novembre, le site Quartz avait aussi révélé qu'un séjour de six heures de Melania Trump à l'hôtel Semiramis Intercontinental du Caire en Égypte avait coûté 95.050 dollars, soit 83.000 euros. Cette excursion faisait partie d'un séjour dans plusieurs pays d'Afrique destiné à montrer, selon Melania Trump, que «l'Afrique nous tient à coeur».