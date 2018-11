Faire du sport nous rend-il vraiment plus intelligent?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur British Journal of Psychology, Wiley

La chose est connue: que ce soit pendant ou après une activité aérobique intense –tout exercice qui augmente la consommation d'oxygène de l'organisme–, nos fonctions cognitives sont améliorées. Ce qui est un peu plus obscur, par contre, ce sont à la fois les causes, les mécanismes et l'ampleur de ces effets. À la suite de plusieurs études montrant comment les fonctions exécutives de notre cerveau (logique, stratégie, planification, mémoire de travail, etc.) sont les premières à bénéficier d'un peu d'efforts musculaires, des chercheurs en psychologie expérimentale et en neurosciences de l'université Louis-et-Maximilien de Munich et de l'université de Londres ont voulu tester l'effet de différentes postures et niveaux d'activité sur une partie de notre intelligence.

Il ressort de leur étude, publiée dans le British Journal of Psychology, que la mémoire visuelle est améliorée par l'activité physique –marcher sur un tapis de course ou faire du vélo d'appartement– et la station debout. Un travail qui permet d'en savoir un peu plus sur les origines neurales des bénéfices du sport sur la cervelle.

Et qui pourrait aussi dévoiler un défaut commun à bien des travaux en psychologie cognitive, où les sujets sont analysés assis et au repos. Des conditions qui n'ont rien d'optimales pour Thomas Töllner, auteur principal de l'étude. «Si la société moderne est devenue de plus en plus sédentaire, commente-t-il, nos cerveaux pourraient néanmoins être les plus performants lorsque nos corps sont actifs.»

Reste qu'un corps au repos n'est pas automatiquement le signe d'une cervelle raplala: les besoins énergétiques quotidiens des champions d'échecs sont ainsi similaires à ceux des marathoniens.