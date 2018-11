Citoyens, États et collectivités, mettons la technologie au service de la démocratie

Temps de lecture: 2 min

À l'occasion du Paris Peace Forum, un large mouvement d'associations, d'ONG et d'entreprises technologiques citoyennes tend la main aux États, collectivités et personnalités politiques du monde entier pour lancer l'«Initiative pour une démocratie durable», un large partenariat stratégique pour sauver et pérenniser le modèle démocratique grâce à la puissance offerte par les nouveaux outils technologiques.

Le Paris Peace Forum doit sceller une alliance nouvelle entre les acteurs de la «civic tech» et les pouvoirs publics. Concrètement, nous allons nous engager autour d'une charte mondiale, en invitant les États, les villes, les autres collectivités locales et les «civic tech» à franchir un cap dans la participation des citoyens à la décision publique et au fonctionnement des institutions.

Quand on a l'ambition de sauver la démocratie par la technologie, encore faut-il avoir les idées claires sur les valeurs et principes éthiques à respecter. L'omniprésence d'acteurs transnationaux, la montée en puissance de réseaux échappant aux souverainetés traditionnelles et de géants numériques aux ambitions commerciales nous obligent à une clarification des forces technologiques et citoyennes mobilisables. Le temps est mûr pour rassembler ces forces et trouver un langage commun.

Cinq valeurs cardinales nous semblent essentielles à cette réussite: le soutien aux institutions démocratiques, l'indépendance et la neutralité par rapport aux partis, la protection élevée des données personnelles, la transparence des algorithmes utilisés, l'ouverture de son code informatique.

Nos démocraties sont parfois accusées de ne plus être assez efficaces. Une réappropriation citoyenne des institutions doit inverser cette tendance.

Ce 13 novembre, nous dévoilons les trente entreprises, associations et ONG signataires, ainsi que les premiers États et villes qui se sont officiellement engagés et font le pari d'un nouvel âge démocratique. D'ores et déjà, des personnalités politiques de premier rang et des citoyens engagés ont manifesté leur soutien à la démarche: Anne Hidalgo, maire de Paris et présidente du C40, Mounir Mahjoubi, secrétaire d'État chargé du Numérique en France, ou encore Audrey Tang, ministre du Numérique à Taïwan.

Les démocraties du monde entier font face à un moment charnière. Aux côtés des régimes autoritaires classiques, de nouveaux régimes apparaissent, qui conservent les apparences de la démocratie pour mieux en ignorer les exigences et les valeurs. La presse, la justice et tout ce qui fonde l'État de droit sont aujourd'hui remis en cause de manière plus insidieuse.

Nos démocraties sont parfois accusées de ne plus être assez efficaces. Le sentiment d'impuissance démocratique peut inciter au désengagement citoyen, au repli, et laisser prise aux extrémismes. Une réappropriation citoyenne des institutions doit inverser cette tendance.

Avec l'«Initiative pour une démocratie durable», nous proposons d'entamer la reconquête en donnant vie à une alliance inédite entre citoyens, entrepreneurs, États et collectivités du monde entier.

Les signataires

Axel Dauchez, Président de Make.org, initiateur de la charte «Initiative pour une démocratie durable»

Mounir Mahjoubi - Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances et du ministre de l'Action et des Comptes publics, chargé du Numérique

Audrey Tang - Ministre du Digital @ Taïwan

Anne Hidalgo - Maire de Paris, présidente du C40

Lex Paulson - Enseignant à Sciences-Po Paris, directeur des projets internationaux de D21, ex-conseiller de la campagne d'Obama 2008

Léonore de Roquefeuil - Présidente de Voxe.org

Daniel Korski - Président de Public.io, organisateur du Govtech Summit, ex-conseiller du premier ministre britannique David Cameron