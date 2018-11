Le cambrioleur retrouvé endormi à côté de son butin

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent

À Folkestone, dans le Kent, un cambrioleur vient d'être attrapé dans des conditions assez inhabituelles. Après un cambriolage commis en mai dernier, la police avait rapidement retrouvé son identité grâce à un test ADN effectué sur une bouteille d'eau laissée sur les lieux.

Venus cueillir l'homme de 39 ans à son domicile, les agents de police ont eu la surprise de le découvrir endormi, une boîte à bijoux sur la poitrine, comme s'il s'en était fait un doudou. Autour de lui, plus de 180 objets volés, et principalement d'autres boîtes à bijoux, des montres et des boucles d'oreille.

C'est ainsi qu'Anthony Foord s'est réveillé les menottes aux poignets, relate The Independent. Le fait d'avoir été pris en flagrant délit avec un aussi gros butin ne l'a pas empêché de nier fermement les accusation à son encontre: l'homme soutient qu'il ne sait pas d'où viennent les bijoux trouvés tout autour de lui. Une pie voleuse, probablement.

Anthony Foord vient d'être condamné à sept années de prison pour les différents cambriolages réalisés. Il entre au panthéon des malfrats attrapés durant leur sommeil, ce qui arriva par exemple à Dion Davis, cambrioleur retrouvé endormi sur le lit de la maison qu'il était en train de vider, ou encore Ricardo Cardona, voleur de saucisses qui décida de faire une petite sieste dans le bureau de la boucherie qu'il venait de cambrioler.