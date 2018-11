À Pékin, Bill Gates convainc grâce à un bocal de matière fécale

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur NPR

Cela pourrait être le début d'une histoire drôle aux relents scatologiques, mais il n'en est rien: c'est bien un bocal d'excréments humains que l'on pouvait voir juste à côté de Bill Gates lors d'un discours donné ce mardi à Pékin.

Le fondateur de Microsoft s'exprimait au pupitre dans le cadre de la Reinvented Toilet Expo, un salon permettant de présenter aux entreprises, aux banques et aux institutions les dernières innovations en matière de système sanitaires. Or, les toilettes dernier cri font partie des centres d'intérêt de Gates, qui à d'ailleurs plaisanté à ce sujet en se demandant quelles améliorations pourraient être apportées aux feuilles de papier toilette.

Depuis environ 7 ans, la fondation créée par Bill Gates et sa femme Melinda contribue notamment à la recherche autour des toilettes. Un sujet tout sauf amusant: selon l'Organisation Mondiale de la Santé, environ 60% de la population terrestre (soit 4,5 milliards de personnes) n'a pas accès à des toilettes saines, c'est-à-dire traitées ou évacuées correctement.

Les toilettes, un enjeu mondial

C'est pour illustrer son propos que Gates a tenu à effectuer son discours à côté de cet accessoire inattendu: «ce petit tas de matière fécale contient environ mille milliards de cellules du rotavirus, vingt milliards de bactéries de shigellose, et cent mille oeufs de vers parasites». Au cas où vous n'ayez pas fait médecine, les rotavirus sont la première cause de gastro-entérite, et la shigellose est une infection de l'intestin.

C'est en 2011 que la Fondation Gates a commencé à financer un concours nommé Reinvent The Toilet, dans le but de faire accélérer la recherche en matière d'accès universel aux toilettes. Objectif: pouvoir trouver des systèmes de toilettes qui ne nécessitent pas d'être raccordées à un système d'égoûts, mais qui permettent d'éviter les maladies et les infections. À ce jour, ce sont plus de 200 millions de dollars qui ont été investis par la fondation, rappelle l'article de la NPR.

À l'occasion de la Reinvented Toilet Expo, vingt propositions ont été exposées. D'abord sanitaire, l'enjeu est aussi commercial, d'où la présence sur place de Jim Yong Kim, président de la Banque mondiale. Selon l'estimation de Bill Gates, le marché des toilettes réinventées vaut environ 6 milliards de dollars. Tout cela valait bien un bocal d'excréments, à propos duquel Kim a tenu à saluer les équipes de la Fondation Gates: «Je tiens à remercier les personnes qui ont préparé ce bocal pour Bill. On vient d'atteindre un nouveau stade en matière d'engagement et d'abnégation».