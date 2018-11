Vivre sans voiture : trois astuces pour relever le défi

En France, d’après une enquête réalisée par l’INSEE en 2013, 16,9% des ménages français ne sont pas véhiculés. Vous vous sentez prêt.e à relever le défi de vivre sans voiture ? Vous allez assez rapidement constater que cela n’entrave pas vos déplacements. Au contraire, vous avez beaucoup à y gagner aussi bien d’un point de vue économique que pratique. Sans parler de l’engagement que vous prenez en faveur de la transition écologique.

Si vous vivez en ville ou dans une zone aisément accessible en transports en commun, préparez-vous à libérer votre place de parking ou à transformer votre garage en salle de billard! En partenariat avec le comparateur en ligne spécialiste de la location de voitures BSP Auto, voici trois astuces pour vivre sans voiture tout en continuant à vivre votre quotidien sur les chapeaux de roues.

Adapter vos modes de déplacement à votre mode de vie

Une course à faire en solo, un départ en vacances en famille ou un déménagement entre copains? Quel que soit le motif de votre déplacement, vous arriviez toujours au volant de votre voiture, dont l’habitacle était soit trop petit, soit inoccupé… En vivant sans voiture personnelle, vous apprenez à adapter vos trajets à toutes les situations.

Privilégier le réseau de transports en commun de votre région est un premier pas - et vos deux jambes pour lutter contre la sédentarisation. Mais vous pouvez surtout continuer de profiter de votre permis de conduire en louant de façon occasionnelle un véhicule idoine!

Avec le site BSP Auto, vous pouvez louer une voiture sept jours sur sept en quelques clics et sélectionner, selon vos besoins, un modèle familial tout terrain, un utilitaire pour transporter des encombrants ou une deux places élégamment citadine. Vous avez la garantie de bénéficier de modèles récents et parfaitement entretenus afin d’allier sécurité et souplesse dans votre nouveau mode de vie.

Changer votre façon de consommer

Pas besoin de passer des heures sur votre comptabilité pour savoir que posséder un véhicule nécessite un certain budget. La location du garage, le crédit d’achat, les frais d’entretien ou les assurances sont autant de dépenses dont vous pouvez désormais vous passer. Sans parler des moments désagréables comme les contraventions inopinées.

En vivant sans voiture, vous réalisez d’importantes économies au quotidien qui vous permettent d’augmenter votre pouvoir d’achat. L’occasion de réfléchir à de nouvelles façons de consommer, plus équitables ou davantage centrées sur vos loisirs et vos passions.

Lorsque vous aurez envie de partir en vacances et de prévoir des randonnées, vous n’aurez plus la contrainte de vous demander où laisser votre voiture. En louant un véhicule, vous pouvez décider de le laisser dans un point de location, de continuer votre périple autrement, puis de reprendre un véhicule pour une étape ultérieure. Les services de BSP Auto sont présents dans plus de cent pays. Idéal pour un road-trip aux quatre coins de l’Europe!

Etre non véhiculé au quotidien, c’est aussi agir pour la bonne santé de la planète en réduisant votre bilan carbone. Cela vous permet également de tester de nouveaux modes de transport. Et lorsque vous louez une voiture, n’hésitez pas à vous inscrire sur des sites de co-voiturage afin de partager vos trajets et gagner en convivialité.

