Google sait quel restaurant vous a rendu malade

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Quartz

Une intoxication alimentaire n’est jamais une expérience agréable. Pour lutter contre, les épidémiologistes cherchent à savoir comment identifier le plus rapidement possible les sources de maladies causées par de la nourriture. D’après un article récemment paru dans le NPJ Digital Medicine, la solution pourrait résider dans l’intelligence artificielle (comme, semble-t-il, pour tous les problèmes actuels).

Une équipe de recherche employée par Google a travaillé avec des spécialistes en santé publique pour développer un algorithme pouvant identifier des restaurants suspectés de causer des intoxications alimentaires. Appelé FINDER pour Foodborn IllNess DEtector in Real time (et gagnant par la même occasion la médaille de l’acronyme le plus tiré par les cheveux), le programme est très efficace. Déployé à Chicago et Las Vegas, il s’est avéré 3,1 fois plus efficace pour repérer les restaurants suspects que les méthodes classiques de l’inspection sanitaire. Mais avant de vous réjouir, attendez de lire comment le système fonctionne.

À LIRE AUSSI Amazon a dû se débarrasser d’une intelligence artificielle sexiste

Données personnelles

Comme toujours avec les intelligences artificielles basées sur un système de «machine learning», plus l'accès aux informations est important et plus le résultat est de bonne qualité. Grâce à Google, les données parviennent en quantité astronomique.

FINDER utilise à la fois l’historique de recherche Google et son service de géolocalisation. L’IA cherche d’abord des termes relatifs aux intoxications alimentaires, comme «diarrhée» ou «vomissements» qui ont été entrés dans le moteur de recherche, puis regarde l’historique de localisation des comptes qui ont fait cette recherche. Ensuite, il croise les données, repère les restaurants qui reviennent souvent puis suggère au département sanitaire d’aller les inspecter. Le système n’est pas parfait mais 52% des restaurants identifiés par FINDER n’étaient en effet pas aux normes.

Le programme est aussi plus performant que les plaintes de la clientèle, que l’étude n'estime fondées que 39% du temps. En effet, en cas d’intoxication alimentaire, les personnes malades tendent à accuser le dernier endroit où elles ont mangé, qui n’est vraiment responsable que dans 61% des cas.