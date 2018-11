Dis-moi à quel âge tu as eu tes règles...

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Human Reproduction, European Society of Human Reproduction and Embryology

Selon l'étude la plus conséquente jamais menée à ce jour sur le sujet, l'âge auquel une femme a eu ses premières règles est corrélé à celui où son fils deviendra pubère. Le phénomène avait déjà été maintes et maintes fois documenté entre mères et filles, mais il était jusqu'à présent mal connu entre mères et fils.

Grâce à un travail mené par une équipe d'épidémiologistes de l'université d'Aarhus (Danemark) sur 15.822 enfants (8.125 filles, 7.697 garçons) nés entre 2000 et 2003, cette lacune est désormais comblée. Il en ressort que le déclenchement de la puberté d'une femme –que traduit ses premiers saignements menstruels– est associé à celui de ses enfants, quel que soit leur sexe. Plus une femme aura ses premières règles tôt, plus ses fils verront leur puberté démarrer tôt, un phénomène notamment mesuré par le développement de leur pilosité pubienne et axillaire, l'âge de leur première éjaculation, la mue de leur voix et l'apparition de boutons d'acné. Chez les filles, cette corrélation est surtout marquée entre premières règles du côté de la mère et développement des seins et premières règles du côté de la fille. Chez les garçons, l'écart entre les précoces et les tardifs est en moyenne de deux mois et demi, contre six mois chez les filles.

Des observations confirmant l'existence de facteurs génétiques à la puberté, une héritabilité néanmoins modulable par l'environnement au niveau des populations. En particulier, cela fait maintenant plusieurs dizaines d'années que les scientifiques observent des pubertés de plus en plus précoces chez les enfants des pays industrialisés, un phénomène largement imputable à l'amélioration de l'hygiène et de l'alimentation, mais qui augmente malheureusement les risques de cancers du sein, des testicules, de diabète et de maladies cardiovasculaires plus tard dans la vie.