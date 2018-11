Les personnes les plus en forme du monde ne vont pas à la gym

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Quartz

Un mode de vie sain est souvent associé à une pratique sportive régulière. Si faire du sport est certainement mieux que de ne pas en faire, il semblerait pourtant que les personnes qui mènent le mode de vie le plus sain au monde ne soient inscrites dans aucune salles de sport.

Au début des années 2000, des scientifiques ont déterminés des «Blue Zones» (zones bleues), les endroits du monde qui comptent le plus d'êtres humains centenaires. La National Geographic Society, une organisation scientifique américaine, a déterminé cinq zones où les habitants et habitantes vivent plus longtemps que la moyenne mondiale. L’une d'entre elles se trouve dans les montagnes de Sardaigne, une autre sur l’île Ikaria en Grèce, une troisième à Okinawa au Japon et la quatrième sur la péninsule de Nicola au Costa Rica. La dernière se situe chez les adventistes du septième jour, une communauté religieuse en Californie.

Exercice constant et naturel

Dans ces endroits, la clé pour un exercice physique sain ne consiste pas à pousser de la fonte ou à courir deux heures par semaine. L’exercice est au contraire intégré de manière naturelle dans la vie de tous les jours.

L’environnement des zones bleues fait bouger les habitants et les habitantes dans leurs tâches quotidiennes. Le corps humain est fait pour être en mouvement; pas besoin donc de se dépenser artificiellement en faisant du sport intensément. À la place, les individus marchent toute la journée et cultivent leurs jardins sans engins mécanisés.

Bien sûr, d’autres facteurs jouent dans la longévité de ces personnes, mais les chercheurs qui les étudient estiment que les mouvements naturels et routiniers sont l’un des plus importants.

Le problème est que cette manière de faire de l’exercice est compliquée dans une société en grande partie sédentaire. Il est possible d’aller au travail à pied ou à vélo, mais difficile d’intégrer un exercice constant dans son quotidien quand il consiste en grande partie à être assis derrière un écran. Conclusion, mieux vaut aller vivre à la Zad que de payer une salle de sport 900 euros l'année.