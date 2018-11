Des propriétaires d’appartements de luxe attaquent le Tate Modern à cause du vis-à-vis

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

L’un des musées les plus célèbres de Londres, le Tate Modern, a inauguré en 2016 une nouvelle extension. Le bâtiment, appelé «Blavatnik Building» est une structure asymétrique d’une dizaine d’étages. Tout en brique, elle se fond parfaitement dans le design du Tate Modern. Non loin de la Tamise, elle dispose d’une vue imprenable sur le Millenium bridge et la Cathédrale St Paul. Vue dont les visiteurs et visiteuses peuvent profiter depuis une terrasse panoramique.

Sur cette dernière est installé un petit écriteau noir avec ce message: «S’il vous plaît, respectez l’intimité de nos voisins». Car la terrasse donne directement sur des appartements de luxe situés à vingt mètres à peine, sur le trottoir d’en face.

Le bâtiment voisin, le Neo Bankside, abrite des appartements qui valent des millions de livres et sont dotés, pour profiter pleinement de la vue, de grandes baies vitrées. Seulement, les touristes du Tate semblent être aussi intéressés par les oeuvres du musée que par les (très) luxueux appartements adjacents. Les propriétaires s'en sont plaints au Tate, en rapportant que certaines personnes regardent chez eux avec des jumelles et prennent des photos pour les poster sur les réseaux sociaux.

Bocal à poissons rouges

Selon eux, leurs habitations sont transformées en «bocal à poisson rouges» pour visiteurs curieux. Le Tate Modern est le sixième musée au monde en terme d'affluence, avec 5,7 millions de visites par an.

Cinq résidents et résidentes ont donc décidé d’attaquer en justice le Tate pour obtenir l’interdiction d'accès aux parties de la terrasse qui donnent directement sur leurs fenêtres. Avant ce procès, le musée et les riches propriétaires ont tenté de négocier, mais ne sont pas parvenus à un accord.

Le Tate Modern a proposé de poser un filet sur les fenêtres des appartements afin de bloquer la vue et les propriétaires ont offert de financer un écran sur l’un des cotés de la terrasse. Les deux parties ont rejeté ces offres et ce sera donc désormais à un juge de trancher.