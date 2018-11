Quatre conseils pour déménager sans prise de tête

Le grand jour approche, vous avez les clefs de la demeure de vos rêves et vous allez enfin entamer une nouvelle vie en changeant d’habitat. A priori tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes.

Sauf que vous vous réveillez à deux heures du matin pour mesurer l’armoire de votre grand-mère - qui, c’est sûr, ne rentrera pas dans le nouveau salon -, que vous passez des heures à écumer les supermarchés pour récupérer des cartons et que vous êtes sur le point de fondre en larmes si on vous demande pour la centième fois si vous êtes prêt.e à déménager?

Pas de panique! En partenariat avec HOMEBOX, voici quatre conseils pratiques pour vous aider à déménager dans la sérénité. On vous le promet, vous allez regarder vos cartons (presque) avec affection.

1. Prévoir des espaces de stockage

C’est désormais une certitude inexorable : vous avez trop de meubles, de bibelots, de bouquins… Trop de tout, en fait! Soit votre nouveau logis est un brin plus petit que le précédent - mais tellement mieux placé, il faut l’avouer - soit vous êtes incapable de vous débarrasser du moindre service à thé, offert par votre grand-tante au Noël 2006. Il vous faut agir en conséquence.

Avec HOMEBOX, vous trouverez la solution pour conserver vos objets sans les voir disparaître à jamais. Sur le site homebox.fr, vous pouvez ainsi évaluer la taille du box de stockage que vous souhaitez louer et obtenir un devis sur mesure. Cette solution fonctionne aussi si vous avez besoin d’un temps de transition entre deux appartements ou si vous entreprenez des travaux dans la maison de vos rêves. Vous associez ainsi flexibilité et sécurité pour vos meubles favoris.

2. Déménager connecté

Pour changer d’habitat, c’est maintenant en ligne que tout se passe!

Vous déménagez seul.e et commencez à vous dire qu’il va être impossible de tout finir à temps ou de déplacer votre réfrigérateur? Dégainez votre smartphone et, en quelques recherches sur le web, vous trouverez des services de professionnels qui peuvent vous aider à transporter et à déplacer vos meubles et vos cartons, au jour et à l’heure souhaités.

Pour aménager votre nouveau logement, pensez aussi aux sites de revente ou de troc entre particuliers qui permettent de faire de bonnes affaires. De la même façon, n’hésitez pas à surfer sur internet pour glaner des idées de décoration tendance ou de DIY (Do It Yourself) pour customiser votre intérieur à moindre coût. Très utile si vous avez un budget serré.

3. Faire appel à la solidarité

Un autre moyen d’utiliser les outils numériques pour déménager est, bien sûr, de poster un message sur un réseau social et de faire appel au bon coeur de vos amis et de votre famille pour vous aider le jour J. Evidemment, il est préférable d’avoir été soi-même solidaire par le passé pour obtenir gain de cause.

Restez le plus transparent possible sur la charge de travail, d’autant plus si vous vivez au sixième sans ascenseur. Offrez, comme il se doit, l’apéritif à vos valeureux déménageurs bénévoles. Et promettez-leur une pendaison de crémaillère digne de ce nom!

4. Anticiper le Jour J

Enfin, on ne vous le répétera jamais assez, mais un déménagement réussi ne se joue qu’en un seul mot : l’anticipation. Choisissez tout d’abord avec soin la date du grand jour. Vérifiez qu’il ne s’agit pas du lendemain du pot de départ de votre collègue favori ou du jour du spectacle de danse de votre fils.

Quitte à jouer les Bree Van de Kamp, rédigez un rétro-planning détaillant date après date les tâches à réaliser et faites en sorte de vous y tenir. Vous y verrez beaucoup plus clair et n’aurez plus la sensation d’être écrasé.e par les efforts à accomplir.

Profitez, en dernier lieu, de ce déménagement pour faire le tri dans vos affaires. Cela vous en fera moins à emballer, puis à déballer. Un environnement minimaliste et non surchargé vous aidera à prendre votre nouvelle vie du bon côté.

Vous êtes prêt.e? Respirez… Déménagez!

Crédit photo: ©Jenko Ataman Fotolia