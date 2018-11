Pour Halloween, des profs de l'Idaho se déguisent en mur frontalier

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Huffington Post

Des professeurs de l'Idaho ont été temporairement suspendues après la diffusion de photos dans lesquelles on peut les voir déguisées en mur frontalier de Donald Trump. Sur l'image qui a circulé sur la page Facebook de l'école, les six personnes portent chacune une partie de mur en carton. Pour clarifier qu'il s'agissait bien du mur voulu par Trump à la frontière avec le Mexique, elles avaient écrit le slogan de campagne «Make America Great Again» dessus.

D'autres membres de l'équipe enseignante étaient déguisés en stéréotypes de Mexicains, avec ponchos colorés, sombreros, maracas et moustaches. Ils ont également été suspendus.

Elementary school teachers dressed up as Mexicans and a border wall reading "Make America Great Again." https://t.co/I4VguO8LeL — HuffPost (@HuffPost) November 3, 2018

«Est-ce qu'il s'agit d'une mauvaise décision? Absolument.»

La photo a été effacée après avoir été dénoncée par plusieurs parents, et le directeur du district a publié une vidéo d'excuses: «J'ai été très perturbé par la décision de nos membres du personnel de porter des déguisements irrespectueux et inconvenants. Est-ce que je pense que cette mauvaise décision vient d'intentions malveillantes? Non. Est-ce qu'il s'agit d'une mauvaise décision? Absolument.»

Il s'avère que les membres de l'équipe enseignante avaient porté ces costumes dans le cadre d'une activité réservée au personnel dont le thème était les déguisements stéréotypés.

Mais dans une école où environ 12% des élèves sont d'origine hispanique, la «blague» est mal passée. Des associations hispaniques ont écrit une lettre pour dénoncer un climat «de plus en plus délétère envers certains groupes et identités».

Cet incident arrive à un moment particulièrement tendu politiquement sur les questions d'immigration. Donald Trump a récemment déclaré qu'il voulait déployer 15.000 soldats à la frontière mexicaine pour bloquer la «caravane de migrants» venue du Honduras. Le président américain a aussi dit que si les migrants jetaient des pierres, les soldats seraient autorisés à leur tirer dessus.