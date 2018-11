HBO n'a pas apprécié le détournement de «Game of Thrones» de Donald Trump

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur CNBC, The New York Times

«Comment dit-on utilisation abusive de marque déposée en dothraki?» HBO n'aura pas tardé à répondre. La chaîne américaine qui diffuse la série «Game of Thrones» n'a pas vraiment apprécié le dernier tweet de Donald Trump.

Ce 2 novembre 2018, le président américain (ou plus probablement son équipe de communication) a publié une photo sur Twitter sur laquelle on peut le voir surmonté d'une inscription «Sanctions are Coming». Cette image est une référence aux sanctions que les États-Unis vont reprendre à l'encontre de l'Iran, et à la série «Game of Thrones», son célèbre «Winter is Coming» et sa typographie.

Il a cependant fallu une précision de la Maison Blanche pour comprendre que le tweet parlait bien de l'Iran. Comme le rappelle le site IO9, «dans le monde de “Game of Thrones”, ledit hiver comprend une invasion d'hordes de marcheurs blancs meurtriers et démoniaques. Si l'on prend un peu de recul, il est impossible de ne pas voir le message de Trump, au moins partiellement, puiser dans les discours alarmistes des conservateurs à propos de la caravane de migrants qui traversent l'Amérique Centrale et qui ne sont pas, soyons bien clairs, une menace pour le pays».

Autant dire que comme une partie du casting et du créateur, HBO n'a pas vraiment apprécié ce détournement. Sur son compte Twitter, la chaîne s'amuse à demander comment on dit «utilisation abusive de marque déposée» en dothraki, une langue inventée par le créateur de la série, George R.R. Martin.

How do you say trademark misuse in Dothraki? — HBO (@HBO) 2 novembre 2018

Un porte-parole de HBO a été un peu plus direct dans un communiqué: «Nous n'étions pas au courant de ce message, et nous préférerions que notre marque ne soit pas détournée à des fins politiques.» Un autre porte-parole contacté par CNBC indique cependant que la chaîne ne compte prendre aucune mesure juridique. HBO n'a pas commenté la réponse iranienne.

Commander of #Iran Revolutionary Guards Qassem Soleimany hits back at Trump with his own meme from the Game of Thrones. pic.twitter.com/dRHJ67z7oM — Negar (@NegarMortazavi) 2 novembre 2018

Ce n'est pas la première fois qu'une série est récupérée contre son gré. Après la fusillade de Parkland, en février 2018, la NRA avait tweeté un GIF de «Parks and Recreation» pour remercier sa porte-parole, au grand dam des scénaristes et acteurs de la série.