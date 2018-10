Jean-François Cesarini souhaitait une hausse de la CSG «plus juste socialement»

Temps de lecture: 2 min

Jean-François Cesarini, député LREM du Vaucluse, était ce mardi l'invité de Gilles Bornstein dans l'Instant politique, sur France Info. L'élu avait déposé un amendement visant à moduler la hausse de la CSG pour les retraités en fonction de leurs revenus. Il a été rejeté à l'Assemblée nationale. Le but était «d'aller à la même destination que le gouvernement, mais différemment», explique-t-il. Ce chemin «me semblait être plus juste socialement, peut-être plus populaire», complète le député LREM.

À la question de Slate (à 5') portant sur la hausse des taxes sur les carburants –«est-ce une bonne manière d'inciter les gens à moins prendre leur voiture?»– Jean-François Cesarini a répondu qu'il fallait à la fois avoir «la carotte et le bâton», la première étant la prime à la conversion et le bonus écologique. «Il faut qu'on puisse mettre la pression pour que les gens aient plus envie de changer, et à la fois qu'on facilite ce changement».