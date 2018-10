L'astuce bolognaise pour bouter les autos hors de la ville

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

Parce que les grands enjeux environnementaux ne parlent pas forcément à tout le monde et qu'amener un peu de concret peut pousser les personnes à redoubler d'efforts en multipliant les petits gestes écolos, la ville de Bologne a mis en place un système qui devrait en inspirer d'autres, en Italie comme ailleurs.

En avril 2017, la ville a lancé le programme Bella Mossa (qu'on peut traduire par «joli coup»), sous la responsabilité de l'urbaniste Marco Amadori. Objectif: donner à la population bolognaise l'envie de laisser sa voiture ou sa moto au garage et de se déplacer dans la ville grâce aux transports en commun ou aux bicyclettes mises à disposition.

Tickets boisson

Pour participer, il suffit de télécharger une application sur son smartphone, d'activer la géolocalisation, et d'indiquer au fur et à mesure les trajets qui ont été effectués de façon responsable. Chaque parcours rapporte des points, qui sont ensuite convertibles dans une centaine de commerces de la ville. Bières, glaces, places de cinéma: les possibilités sont nombreuses.

Pour forcer les habitantes et aux habitants de faire preuve de régularité afin de mériter leurs bières et glaces gratuites, chaque personne ne peut enregistrer que 4 trajets par jour au maximum. Leur longueur a d'ailleurs assez peu d'influence sur le nombre de points attribués, Marco Amadori rappelant dans une vidéo proposée par la BBC qu'il est tout aussi important de renoncer à son automobile pour de petits parcours que pour de plus longues distances.

Fonctionnant 6 mois par an (d'avril à octobre), l'appli a permis en 2017 de parcourir 3,7 millions de kilomètres de façon écologique, rien que sur la ville de Bologne. Des efforts qui ont permis à plus de 16 000 récompenses d'être distribuées à la population locale. Le succès du système est tel que sur les trois premiers mois de 2018, 10 000 personnes avaient déjà utilisé l'application.