Geoffroy Didier veut que les mineurs soient jugés comme des majeurs

Sur le plateau de l’Instant politique sur France Info, Geoffroy Didier, secrétaire général délégué de Les Républicains et député européen, s’est déclaré contre la proposition du nouveau ministre de l’Intérieur Christophe Castaner de placer des policiers dans les écoles, émise après qu'un lycéen de Créteil a menacé sa professeure avec une arme de type airsoft. «La police a assez à faire comme ça. (…) Faire entrer un policier dans l’école vous pensez que ça va régler le problème?». Geoffroy Didier veut en revanche mettre fin à ce qu’il appelle l’«excuse de minorité» et laisser les juges sanctionner plus sévèrement les moins de 18 ans. Selon son raisonnement, «un jeune de 15, 16 ans, qui commet des crimes, des délits s’estime lui-même majeur, en tout cas suffisamment pour commettre des délits».

À la question de Slate «Le nucléaire est-il l’énergie du futur?», le député européen a répondu que «le nucléaire peut être une énergie d’avenir à partir du moment où la sécurité est garantie». Il refuse toutefois de se prononcer sur le cas précis de Fessenheim car le dossier n’est «pas simple».