À quoi reconnaît-on qu'un colis est suspect?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Quartz

Ces derniers jours, des colis piégés ont été envoyés à une dizaine de personnalités critiques de l’administration Trump. Premier épisode lundi, quand un engin explosif a été retrouvée dans la boîte aux lettres du milliardaire et philanthrope Georges Soros. Puis des bombes artisanales destinées à Barack Obama, Hillary Clinton et plusieurs autres personnalités Démocrates ont été retrouvés. Idem au siège de la chaîne de télévision CNN. Ce jeudi deux autres colis explosifs adressés à l’acteur Robert de Niro et à l’ex-vice président Joe Biden ont été retrouvés.

Heureusement, tous ces explosifs ont été repérés avant qu’ils n’explosent et n’ont fait aucune victime. Depuis les attentats terroristes du 11 septembre 2001, les États-Unis sont en état d’alerte permanent. Mais comment repérer de tels colis avant qu’ils ne puissent tuer?

Plusieurs facteurs, listés dans un document de la poste américaine, doivent attirer l’attention. Certains sont des indices évidents, par exemple si des fils électriques dépassent, mais d’autres peuvent paraître plus anodins. Ainsi, un colis qui ne comporte pas d’adresse de retour peut mettre la puce à l’oreille. Une inscription insistant sur la nature personnelle du contenu aussi. Ce genre de précision peut être inscrite pour s'assurer que ce soit bien la cible visée qui ouvre le courrier. Toutes les imprécisions et fautes d’orthographes sont aussi considérées comme des indices.

Statement on the FBI’s Investigation of Suspicious Packages https://t.co/wwXDpyNt3A pic.twitter.com/rXu1wBAQHj