Chère Lucile,

Je suis en couple depuis plus de sept ans, et mariée depuis quelques années avec mon compagnon que j'aime énormément. Nous partageons de très beaux moments ensemble autant sur le plan affectif que physique, ou autour de loisirs communs. Notre relation est certes moins passionnelle qu'à ses débuts et il peut nous arriver d'être en désaccord, mais nous arrivons toujours à nous respecter, à communiquer et à être présents l'un pour l'autre. En résumé, je suis très heureuse de notre relation et je me dis souvent que nous avons eu beaucoup de chance de nous rencontrer.

Pour autant, il m'arrive régulièrement d'être fortement attirée par d'autres hommes, sans que cela remette en cause l'amour que je porte à mon mari. Parce que notre relation est basée sur la confiance et que je n'aime pas le mensonge, je ne franchis pas le pas mais le désir que je ressens pour d'autres hommes augmente ces derniers temps et je ne le vis pas très bien. J'éprouve un mélange de culpabilité d'être attirée par d'autres, de soulagement de ne pas passer à l'acte mais aussi, il faut le dire, de frustration. Plus j'y réfléchis, plus je souhaite que notre relation évolue vers un couple ouvert, à condition d'avoir un dialogue très franc sur ce que nous pourrions accepter ou non dans ce nouveau cadre.

En effet, je ne pense pas que je ne me sentirais pas menacée si mon mari avait des relations avec d'autres femmes que moi. J'ai l'impression d'avoir suffisamment confiance en lui et en notre amour pour que cela ne me blesse pas (en tout cas en théorie).

J'aimerais entamer une discussion avec mon mari sur la possibilité de devenir un couple ouvert mais j'ai peur de lui faire de la peine, qu'il se sente moins aimé et qu'au final cela nuise à notre relation. Auriez-vous des conseils à me donner pour mettre le sujet sur le tapis sans lui faire de mal?

Juliette

Chère Juliette,

J’ai bien peur que, contrairement aux multiples façons qu’il existe pour annoncer une bonne nouvelle comme une grossesse par exemple, la proposition de devenir un couple libre soit un peu moins évidente. Je n’imagine pas en effet que, pendant un dîner romantique, vous lui offriez une boîte de préservatifs avec un petit mot dessus «Surprise! Tu es maintenant libre de faire ce que tu veux avec ton pénis» (ou avec toute autre partie de son corps).

Ce que je veux vous dire, c’est que c’est moins la façon de proposer cette évolution de votre couple qui importe que la grande honnêteté dont vous devrez faire preuve pour lui expliquer vos sentiments. Rien ne sera possible, de toute manière, sans une confiance absolue et beaucoup de dialogue. Peut-être pourriez-vous commencer à parler de ses désirs? Si c’est quelque chose qui vous tente, vous pourriez aussi envisager au départ de partager ensemble des moments de libertinage, en club par exemple. Il est tout à fait possible que cela ne vous convainque pas, ni l’un ni l’autre, mais c’est une première étape, à deux, pour faire évoluer votre relation sur ce point précis.

Il n’y pas de recette magique pour faire accepter à l’autre quelque chose qui vous importe tant. Soit il vous suivra par amour pour vous, soit il porte en lui ce désir également. Mais il est aussi possible que ces nouveaux termes de votre relation ne lui conviennent pas du tout, qu’ils réveillent des blessures d’ego, par exemple. Le couple libre, comme toute voie alternative, nécessite beaucoup de patience, d’ajustement et de dialogue. Dans un sens, c’est une situation où l’autre et ses sentiments prennent une place prépondérante. Parce qu’on sort de la zone de confort de la monogamie stricte.

Mais, rassurez-vous, rien n’est impossible et je connais des couples très heureux qui s’épanouissent dans cette voie. Le tout est de trouver vos termes de contrat, le mode de fonctionnement qui vous est propre et qui vous épanouit l’un et l’autre. C’est un peu de travail et il y aura probablement quelques erreurs avant de trouver la bonne formule… mais pour l’avenir, cela ne signifie en effet nullement que vous voulez voir votre histoire se finir.

Parce qu’il faut beaucoup d’amour et de confiance pour partager avec l’autre ses désirs d’une manière aussi absolue. En proposant cette évolution, vous prenez le risque de le blesser, mais vous ouvrez aussi votre cœur, en espérant que son amour soit assez fort pour vous accepter comme vous êtes. C’est une preuve d’amour.

N’ayez pas honte de parler de vos fantasmes. S’il vous aime et qu’il sait que vous l’aimez, il comprendra qu’il n’y a ici nulle menace pour lui. Moi, dans le couple, je ne crois qu’au dialogue. Parler, partager, c’est se donner l’opportunité de faire durer le plus longtemps possible sa relation. Personne ne veut passer les trente prochaines années avec un ou une inconnue juste par confort. J’espère sincèrement que ce dialogue que vous allez ouvrir sera le début d’une belle, et nouvelle aventure à deux.