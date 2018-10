Une des seules villes à majorité latina du Kansas n'a pas de bureau de vote

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Associated Press

Au Kansas, la ville de Dodge City, dont la population de 27.000 âmes est à 60% d'origine hispanique, n'a plus de bureau de vote. Juste avant les élections de mi-mandat en novembre, les élus locaux ont déplacé le bureau de vote dans une ville voisine, à 1,5 km de l'arrêt de bus le plus proche.

Or dans un État à majorité Républicaine comme le Kansas, les Américains et Américaines d'origine hispanique ont plutôt tendance à voter Démocrate (même si leur participation au scrutin est moindre que la moyenne). En novembre, l'élection pour le poste de gouverneur est très serrée et elle oppose la Démocrate Laura Kelly à Kris Kobach, un proche de Trump dont la campagne est dominée par l'immigration illégale.

Les Démocrates du Kansas et l'association de défense des droits civiques ACLU voient dans cette fermeture, en raison de travaux, une façon pour les Républicains locaux de rendre le vote plus difficile pour les personnes d'origines immigrées. Cela fait des années que la ville de Dodge City est mal servie à ce niveau. Avant cette fermeture, il y avait un seul bureau de vote pour 13.000 électeurs et électrices, contre 1.200 en moyenne au Kansas.

L'association Voto Latino a annoncé un partenariat avec l'entreprise de transports VTC Lyft pour conduire gratuitement aux urnes les personnes qui le désirent.

L'ACLU explique que la municipalité n'a pas demandé aux responsables des écoles publiques de leur laisser utiliser les bâtiments comme bureaux de vote, ce qui aurait pu simplifier les choses.

Dans plusieurs États, les élus Républicains responsables d'organiser les élections rendent le vote compliqué, particulièrement dans les endroits où vivent des personnes qui ont tendance à voter Démocrate. Dans certains comtés de Géorgie, il y avait des queues de plus de deux heures, parfois trois, pour la période de vote anticipé avant les élections de mi-mandat. De même, l'élu Républicain en charge du vote a créé un casse-tête administratif en forçant des dizaines de milliers d'électeurs et électrices qui avaient fait des erreurs mineures sur leurs inscriptions à se réinscrire à la dernière minute.