Mélenchon a-t-il tué Mélenchon?

Temps de lecture: 2 min

Mardi, une quinzaine de perquisitions menées par l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions, dans le cadre de deux enquêtes préliminaires sur des emplois fictifs présumés au Parlement européen et sur des comptes de campagne, ont visé les locaux du Parti de gauche, ceux de La France insoumise et les domiciles de plusieurs responsables de ces partis, dont Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier s'est filmé en direct pendant ces événements, dénonçant avec virulence une «agression politique». «Personne ne me touche, ma personne est sacrée, je suis parlementaire», a-t-il argué.

Mélenchon confond-il l'institution et sa personne? Est-il allé trop loin ou sa colère est-elle légitime? Quelles retombées politiques cette séquence peut-elle avoir?

Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de la revue Regards, Virginie Le Guay, cheffe-adjointe du service politique de Paris Match, et Stéphane Attal, cofondateur de l'agence Les Influenceurs, en débattent dans «Politique», l'émission de Roselyne Febvre et de Jean-Marie Colombani sur France 24, en partenariat avec Slate.