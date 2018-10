Les cochons nains ne seront pas toujours si mignons

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Verge

Si vous suivez la presse people, vous devez savoir que la pop-star Ariana Grande et l’humoriste Pete Davidson, récemment fiancés, se sont séparés. Si vous ne ne connaissez pas ce jeune homme, pas de panique, c'est aussi le cas d’une partie de la rédaction de Slate.fr. De toute façon, l’information essentielle de cette rupture est que c’est Ariana qui a pu garder le cochon nain du couple, Piggy Smallz.

Depuis quelques temps, les cochons nains semblent être devenus le nouvel animal de compagnie à la mode. La super-star de YouTube Logan Paul (18 millions d'abonnés) a lui aussi acheté avec sa copine un petit porcelet nommé Pearl, qui a bien sûr son propre compte Instagram. Même Gucci a mis un petit cochon dans un shooting avec le chanteur Harry Styles.

Machines à like

Cette tendance peut se comprendre. Tout d’abord, et essentiellement, ils sont très très mignons. Et comme chacun sait, qui dit animal mignon dit pluie de likes sur Instagram (Piggy Smallz a près de 400.000 followers... sans aucune photo encore postée!). Il suffit de regarder les hashtags #teacuppig et #minipig. En plus, selon leur page Wikipédia ces animaux seraient très intelligents.

Mais comme toutes les bonnes choses, les mini-cochons ont aussi un inconvénient. Les porcelets présentés dans les vidéos de Logan Paul ou sur les photos d’Ariana Grande sont encore bébés, ils vont donc grandir et grossir pendant au moins cinq ans.

Meghan Arriola, une vidéaste sur YouTube et dresseuse d’animaux professionnelle, a décidé d’alerter sur ce que sont réellement les cochons nains. Le poids moyen d’un porc adulte «normal» varie selon la race mais tous pèsent plusieurs centaines de kilos. Même «mini» un porc adulte atteint donc au moins une trentaine de kilos. Pas vraiment un animal d’appartement.

Interrogée par The Verge, Arriola détaille: «“Micropig“ est un terme générique, pas une race. Un cochon pèse à peu près 300 kilos donc tout ce qui pèse moins de 150 kilos est considéré comme petit. On ne parle pas de chiens là, mais d’une espèce qui a été élevée et croisée pendant des centaines d’années pour gagner rapidement du poids. Beaucoup de poids».

Selon elle, le phénomène est aussi encouragé par des vendeurs et vendeuses qui ne prennent pas la peine d’informer leur clientèle de la future taille de leur nouveau compagnon. Et lorsqu’elle s’en aperçoit, les cochons sont parfois abandonnés ou apportés à des fermes.