Le twerk qui a immobilisé la Russie

L'autoroute qui encercle la ville de Moscou, la très détestée MKAD, enfer des automobilistes russes de la périphérie, en aura fait pester encore plus d'un cette semaine.

Oksana Yakovleva, une jeune chanteuse de 29 ans amatrice de musique pop, autrement connue sous le nom de Yaxana, a décidé de tourner un clip sur l'une des dix voies de l'autoroute, portières ouvertes et caméras de sortie, ralentissant considérablement un trafic déjà bien dense.

Twerk sous les klaxons

Entourée de deux autres danseuses, vêtues de maillots en lycra rouges et noirs, de bombers blancs et de grandes chaussettes, les trois artistes ont tranquillement gigoté sur la chaussée, enchaînant à des déhanchés effrénés ce qui s'apparenterait à une sorte de twerk curieusement exécuté. Derrière elles, une bonne grosse Cadillac noire, une petite équipe, et les bouchons qui s'agrandissent au son des furieux klaxons.

La vidéo, initialement postée sur Instagram, a été retirée après qu'un petit scandale a commencé à monter: traffic perturbé, ambulances retardées... Mais surtout, et c'est ce qui semble déranger le plus les autorités selon le Moscow Times qui titre dessus, Yaxana est l'épouse d'un député et membre du parti pro-Kremlin Russie unie, Alexei Yakovlev.

Selon RT, Yaxana aurait d'ailleurs utilisé une voiture munie d'un laissez-passer gouvernemental pour sa séance de shooting sauvage, et le ministre de l'Intérieur aurait déclaré que l'une des femmes au volant ne disposait pas d'un permis de conduire, tandis que les autres ne portaient pas de ceinture de sécurité. La police de Moscou a déposé depuis un rapport d'infraction au code de la route.

Contacté, son mari Alexei Yakovlev, alors en voyage à Donetsk, en Ukraine, a déclaré qu'il «gronderait» sa femme en rentrant: «Je n'ai pas besoin de ce type de relations publiques. Je pense qu'il y a d'autres endroits plus appropriés pour filmer ce genre de performances».

Pourtant, sur le compte Instagram de Yaxana, on retrouve d'autres vidéos des deux époux en train de reproduire de petites danses au beau milieu de la route.

La chanteuse, qui s'est excusée, maintient toutefois que l'expérience en valait la peine: «Le monde moderne de l'industrie du spectacle est tellement cruel qu'il est quasiment impossible d'y arriver sans argent et sans contacts. Je n'ai ni l'un ni l'autre», a-t-elle déclaré à Info Speed.