Remaniement ministériel: Macron ne fait-il plus rêver?

Temps de lecture: 2 min

Il y a quelques mois, nombre de personnalités se précipitaient pour entrer au gouvernement. Le flux semble aujourd'hui tari: le remaniement ministériel se fait attendre depuis plusieurs jours et l’Élysée a essuyé plusieurs refus à gauche, nous apprend Le Monde.

Pourquoi les choses tardent-elles? Y a-t-il des dissensions entre le Premier ministre Édouard Philippe et le président de la République? Emmanuel Macron a-t-il perdu son pouvoir d'attractivité?

Les réponses de Pierre Giacometti, cofondateur du cabinet de conseil en stratégie No Com, Virginie Le Guay, cheffe-adjointe du service politique de Paris Match, et Roland Cayrol, politologue et chercheur à Sciences Po, dans «Politique», l'émission de Roselyne Febvre et de Jean-Marie Colombani sur France 24, en partenariat avec Slate.